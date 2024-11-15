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Петербургский дневник

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Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли забывчивому пенсионеру вернуться к родным

Пожилого человека разыскивал внук В среду, 13 ноября, сотрудники Росгвардии отправились в техникум на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга, где сработала кнопка тревожной сигнализации.

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