Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли забывчивому пенсионеру вернуться к родным

Пожилого человека разыскивал внук В среду, 13 ноября, сотрудники Росгвардии отправились в техникум на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга, где сработала кнопка тревожной сигнализации.
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