Еще одну улицу перекроют во Владивостоке до 1 августа

Во Владивостоке планируется перекрытие еще одной улицы в связи с ремонтными работами. На этот раз ограничение движение и парковки продлится до 1 августа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
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