Когда я только начинал погружаться в мир FPV-полётов, мне казалось, что главное — это сам дрон. Но очень быстро пришло понимание: без правильного пульта и качественных очков даже самая продвинутая машина превращается в неуправляемый снаряд.
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