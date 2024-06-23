"Он убил больше солдат ВСУ, чем любой российский генерал"

Начальник штаба "Азова" подал заявление в ГБР на украинского генерала за "военные преступления"."Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного боевого генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - заявил Богдан Кротевич.