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"Он убил больше солдат ВСУ, чем любой российский генерал"

"Он убил больше солдат ВСУ, чем любой российский генерал"

Начальник штаба "Азова" подал заявление в ГБР на украинского генерала за "военные преступления"."Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного боевого генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - заявил Богдан Кротевич.

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