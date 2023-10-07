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Вклад латиноамериканцев в экономику США растёт год от года

Банк Wells Fargo (США) и некоммерческая организация Latino Donor Collaborative провели совместное исследование и выяснили, что вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году и для сравнения, в 2020 году эта цифра была на уровне $2,8 трлн.

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