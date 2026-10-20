Мужчины ловили рыбу сетью в период нереста без разрешения. Ущерб в 54,7 тыс. рублей они возместили, поэтому уголовное дело прекратили из-за деятельного раскаяния.
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