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Макс Ферстаппен о поддержке юниоров: «Сам ищу пилотов, смотрю много гонок. У меня свои люди повсюду»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о поддержке молодых талантов. Ранее команда четырехкратного чемпиона «Формулы-1» начала сотрудничество с юниором « Макларена » Дрисом ван Лангендонком.

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