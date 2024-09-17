Друг рассказал о хамском поведении Губина в молодости

Продюсер Александр Яковлев вспомнил годы сотрудничества с Андреем Губиным. По его словам, артист начинал как хороший и рассудительный парень, но в один момент рядом с ним появились сомнительные компании, и он не выдержал испытание славой.
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