И к хорошим новостям 😜 Волгоградская область получит дополнительные средства на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
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И к хорошим новостям 😜 Волгоградская область получит дополнительные средства на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».