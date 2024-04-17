Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Игра на Merlion: бывший гендиректор IT-гиганта получил 22 года колонии

Игра на Merlion: бывший гендиректор IT-гиганта получил 22 года колонии

Вячеслава Симоненко признали виновным в ложном доносе и фальсификации дела на совладельцев компании Елена Балаян Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора российской IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии строгого режима.

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