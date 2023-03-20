Медведев: из-за решения МУС об “аресте” Путина последствия для международного права будут чудовищные

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об “аресте” Владимира Путина практической ценности не имеет, но для международного права будут чудовищные последствия.
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