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Медведев: из-за решения МУС об “аресте” Путина последствия для международного права будут чудовищные

Медведев: из-за решения МУС об “аресте” Путина последствия для международного права будут чудовищные

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об “аресте” Владимира Путина практической ценности не имеет, но для международного права будут чудовищные последствия.

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