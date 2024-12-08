Вуз Севастополя представил свои образовательные программы в Каире

Севастопольский государственный университет принял участие в работе Форума выпускников советских и российских вузов, который прошел в Каире (Египет) и объединил представителей сферы образования и здравоохранения стран Ближнего Востока и Северной Африки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии