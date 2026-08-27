Системы ПВО уничтожили 267 беспилотников в ночь на 27 августа над территориями России

Министерство обороны сообщает, что в течение прошедшей ночи ПВО отразили очередную атаку. Так, сбиты были 267 беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.