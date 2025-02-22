Калашникова вздыхает о красивом романе с Шаляпиным: «Нас называли русской версией Анджелины Джоли и Брэда Питта»

Вся страна узнала Анну Калашникову после громкого романа с Прохором Шаляпиным в 2015 году. Они встречались год, женщина родила артисту ребенка, а потом выяснилось, что мальчик все-таки не от Прохора…Вся страна узнала Анну Калашникову после громкого романа с Прохором Шаляпиным в 2015 году.