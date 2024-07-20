Общая стоимость нового клуба НБА в Лас-Вегасе может достичь 7 миллиардов долларов

По словам двух спортивных консультантов, которые ранее занимались продажей команд НБА, общая стоимость новой команды НБА в Лас-Вегасе может достичь 7 миллиардов долларов, если учесть плату за расширение лиги и стоимость строительства арены, сообщает Bloomberg.