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Западная Украина за неделю: крестный ход в Почаевскую лавру и "наезд" на бизнес мэра Львова

Западная Украина за неделю: крестный ход в Почаевскую лавру и "наезд" на бизнес мэра Львова

Несмотря на сопротивление власти и отдельных людей, в многодневном крестном ходе от Каменца-Подольского до Почаевской лавры приняли участие почти 40 тыс.

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