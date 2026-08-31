Путин заявил о возможности введения безвиза с Китаем на постоянной основе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин посчитает такую инициативу полезной.