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Путин заявил о возможности введения безвиза с Китаем на постоянной основе

Путин заявил о возможности введения безвиза с Китаем на постоянной основе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин посчитает такую инициативу полезной.

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