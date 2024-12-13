Жизель Бундхен определилась с местом своей свадьбы с Хоакимом Валенте

Модель начала подготовку к церемонии. Жизель Бундхен готовится к свадьбе в Валенте LEGION-MEDIAЖизель Бундхен твердо намерена узаконить отношения со своим бойфрендом и отцом ребенка, которого она сейчас вынашивает, — Хоакимом Валенте.
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