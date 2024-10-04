Участники программы «Миллион призов» могут получить сувениры на площадках фестиваля «Золотая осень»

В рамках фестиваля «Золотая осень», который проходит в столице до 13 октября, участники городской программы лояльности «Миллион призов» могут получить сувениры с символикой городских электронных проектов.
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