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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о судействе в матчах «Спартака»: «Нет мыслей после матча с «Родиной». Я не могу каждый день говорить о судьях, понимаете?»

Спортивный директор « Спартака » Франсис Кахигао не стал отвечать на вопросы о судействе после победы в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Родины» (3:1).

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