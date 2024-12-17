Эмиграция из-за «железного занавеса»: как официально можно было уехать СССР

Долгое время из СССР нельзя было эмигрировать законным путем, и только начиная с 1960-х годов советским гражданам власти дали добро на выезд за рубеж, при этом делали все, чтобы максимально усложнить этот процесс.
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