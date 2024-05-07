Профессор Каневская призвала есть одуванчики для укрепления иммунитета

Согласно исследованиям, около 70-80% клеток иммунитета находятся в желудке и кишечнике человека. Именно поэтому эффективно укреплять иммунную систему можно при помощи еды, утверждает доктор медицинских наук Светлана Каневская.
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