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Царьград

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Профессор Каневская призвала есть одуванчики для укрепления иммунитета

Профессор Каневская призвала есть одуванчики для укрепления иммунитета

Согласно исследованиям, около 70-80% клеток иммунитета находятся в желудке и кишечнике человека. Именно поэтому эффективно укреплять иммунную систему можно при помощи еды, утверждает доктор медицинских наук Светлана Каневская.

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