Врач Соков: головная боль может быть признаком инсульта

Резкая и невыносимая «громоподобная» боль может быть признаком геморрагического инсульта. Об этом Pravda.
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