В Ливии начались ожесточенные столкновения

В Триполи начались ожесточенные столкновения. Согласно информации МВД Ливии, столкновения происходят между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.
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