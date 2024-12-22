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Железно помолодеть. Гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Железно помолодеть. Гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Этот важный микроэлемент нужен человеку с внутриутробного развития и до преклонного возраста. Однако зачастую люди не догадываются о том, что им критически недостает железа, а симптомы, даже если те и возникают, списывают на годы, хроническую усталость или даже депрессию.

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