Железно помолодеть. Гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Этот важный микроэлемент нужен человеку с внутриутробного развития и до преклонного возраста. Однако зачастую люди не догадываются о том, что им критически недостает железа, а симптомы, даже если те и возникают, списывают на годы, хроническую усталость или даже депрессию.
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