Прокуратура Ноябрьска выявила нарушения в качестве питьевой воды

Прокуратура Ноябрьска организовала проверку качества питьевой воды после сообщений в СМИ. Установлено, что из-за нарушений в работе водоочистных сооружений жителям поставлялась вода ненадлежащего качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии