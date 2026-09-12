"Странно и непопулярно": Михалков сказал, в чём сила России

Украинский конфликт сказывается на многих сферах жизни русских людей. Однако наша страна стойко переносит все лишения и остаётся сильной страной.
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