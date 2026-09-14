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Вдовец Бурцевой возмущен приговором косметологу, по чьей вине умерла его жена

Вдовец Бурцевой возмущен приговором косметологу, по чьей вине умерла его жена

На днях суд вынес приговор косметологу, которая сделала смертельную инъекцию Юлии Бурцевой. Супруг погибшей поделился мыслями относительно его справедливости.

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