Вдовец Бурцевой возмущен приговором косметологу, по чьей вине умерла его жена

На днях суд вынес приговор косметологу, которая сделала смертельную инъекцию Юлии Бурцевой. Супруг погибшей поделился мыслями относительно его справедливости.
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