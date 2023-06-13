Любопытности и невероятности

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Культовые космические аппараты, которые расширили наши представления о Вселенной

Культовые космические аппараты, которые расширили наши представления о Вселенной

Не только корабль Гагарина, но и покорители далёких галактик.1. Восток‑1Макет корабля «Восток‑1» с третьей ступенью ракеты‑носителя На этом корабле 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым побывал в космосе — на орбите Земли.

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