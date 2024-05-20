BFMTV: Макрон назначил заседание совета обороны из-за ситуации в Новой Каледонии

Французский президент Эммануэль Макрон назначил на понедельник, 20 мая, очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности республики в связи с беспорядками в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане.
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