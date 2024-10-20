ВС РФ «Искандером» ударили по гостинице «Дружба» с наемниками в Кривом Роге

Российские войска в ночь с 19 на 20 октября нанесли удар по гостинице «Дружба» в Кривом Роге, которая использовалась ВСУ для размещения иностранных специалистов, сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан».
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