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ВС РФ «Искандером» ударили по гостинице «Дружба» с наемниками в Кривом Роге

Российские войска в ночь с 19 на 20 октября нанесли удар по гостинице «Дружба» в Кривом Роге, которая использовалась ВСУ для размещения иностранных специалистов, сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан».

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