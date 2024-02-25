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Идеальная рутина перед сном: 10 способов улучшить свой сон

Идеальная рутина перед сном: 10 способов улучшить свой сон

Вот некоторые разумные способы расслабиться за несколько часов до сна.Для многих из нас наш ночной режим часто выглядит так: поздний ужин, лежание перед телевизором с телефоном в руке, скроллинг лент соцсетей и переписка в течение часа или двух, а затем бессонная ночь с переворачиванием с боку на бок.

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