Идеальная рутина перед сном: 10 способов улучшить свой сон

Вот некоторые разумные способы расслабиться за несколько часов до сна.Для многих из нас наш ночной режим часто выглядит так: поздний ужин, лежание перед телевизором с телефоном в руке, скроллинг лент соцсетей и переписка в течение часа или двух, а затем бессонная ночь с переворачиванием с боку на бок.