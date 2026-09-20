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Ткачев выложил фото с тарелкой с голубой каемкой из ресторана. Разин говорил про форварда «Металлурга»: «Мне что для него, тарелочку с голубой каемочкой и в жопу ему дуть, чтобы он играл?»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев опубликовал фото из ресторана, где он сидит за столом, на котором видна тарелка с голубой каемкой.

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