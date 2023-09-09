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ГЕГЕМОН В БЕШЕНСТВЕ: США ВЫДВИНУЛИ РОССИИ УЛЬТИМАТУМ

ГЕГЕМОН В БЕШЕНСТВЕ: США ВЫДВИНУЛИ РОССИИ УЛЬТИМАТУМ

"США требуют убрать атомные подлодки Росии от своих берегов, иначе возможна атака" - МИД РФ ответил на ультиматум.

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Комментарии
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вага карлито
Наверное надо напугать их до обморока! Объявить в стране референдум типа вдарить по  мерикосам  круто! Кто за ?)) Коллективное решение так сказать но это шутка!) Эти неугомонные главнюки  заведут  цивилизацию в  тартарары !))) и бумажки  зеленные накопленные им станут не нужны!))
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15 час.
Людмила Свириденко
Главное, что наши подлодки там! Ожидание удара - хуже самого удара, пусть понервничают!
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10 час.
виктор комягин
круче подлодок у нас пока ничего нет...если долбанут то всем пипец...
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4 час.

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