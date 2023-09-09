ГЕГЕМОН В БЕШЕНСТВЕ: США ВЫДВИНУЛИ РОССИИ УЛЬТИМАТУМ

вага карлито

Наверное надо напугать их до обморока! Объявить в стране референдум типа вдарить по мерикосам круто! Кто за ?)) Коллективное решение так сказать но это шутка!) Эти неугомонные главнюки заведут цивилизацию в тартарары !))) и бумажки зеленные накопленные им станут не нужны!))