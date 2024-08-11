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В Росгвардии сообщили об уничтожении танков ВСУ в Суджанском районе

В Росгвардии сообщили об уничтожении танков ВСУ в Суджанском районе

В ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, бойцы Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили два танка Т-72 и две единицы бронетехники.

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