Зак Коллинз дебютировал за «Сперс». Он набрал 10+7+3+2 в первом для себя матче с 2020 года

Форвард Зак Коллинз дебютировал за «Сперс» в матче с «Рокетс» (131:106). За 13 минут со скамейки Коллинз набрал 10 очков (4 из 7 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
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