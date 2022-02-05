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Зак Коллинз дебютировал за «Сперс». Он набрал 10+7+3+2 в первом для себя матче с 2020 года

Форвард Зак Коллинз дебютировал за «Сперс» в матче с «Рокетс» (131:106). За 13 минут со скамейки Коллинз набрал 10 очков (4 из 7 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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