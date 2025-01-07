Рязанцев предупредили о серьёзном ухудшении погоды

По информации ведомства, до конца суток 7 января на территории области ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.
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