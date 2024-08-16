Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 2,3 тысячи машин

Автомобильная очередь перед Крымским мостом с обеих сторон превысила 2,3 тысячи машин. Желающим выехать с полуострова или попасть на него придется ждать более трех часов, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.