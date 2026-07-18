Капитан 1-го ранга Горбачев: Черноморский флот вполне может отрезать Украину от моря. Но это уже будет не СВО

Пока Россия била по Киеву, одесские порты наращивали обороты Мария Кузнецова Фото: Минобороны РФ/ТАСС Через черноморские порты на Украине ВСУ доставляется оружие, поэтому России необходимо их закрыть, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.