Капитан 1-го ранга Горбачев: Черноморский флот вполне может отрезать Украину от моря. Но это уже будет не СВО

Пока Россия била по Киеву, одесские порты наращивали обороты Мария Кузнецова Фото: Минобороны РФ/ТАСС Через черноморские порты на Украине ВСУ доставляется оружие, поэтому России необходимо их закрыть, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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