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Гений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы

Гений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы

19 миллионов рублей, которые фигурируют в деле, — смешная сумма для настоящих взяточников и коррупционеров.

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Wlad Wlad
Давно известно, что единственный способ борьбы с преступностью - это превратить преступление В ГРЕХ. Преступник должен быть синонимом ГРЕШНИКА. *** Фемизданутое "общество потребления" сделало грешником НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.

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