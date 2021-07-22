Гений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы

Несекретные материалыПолитикаГений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы19 миллионов рублей, которые фигурируют в деле, — смешная сумма для настоящих взяточников и коррупционеров.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladДавно известно, что единственный способ борьбы с преступностью - это превратить преступление В ГРЕХ. Преступник должен быть синонимом ГРЕШНИКА. *** Фемизданутое "общество потребления" сделало грешником НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.Комментировать
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