Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом Андрей Суздальцев: «Новый формат — гарантия безопасности для Сирии и форпост наших интересов на Ближнем Востоке» Ирина Мишина Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.
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