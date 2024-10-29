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В иркутском цирке назвали фейком "зоошизиков" новости о нападении пантеры на ребенка

В иркутском цирке назвали фейком "зоошизиков" новости о нападении пантеры на ребенка

В передвижном цирке Иркутской области пантера бросилась на маленького мальчика. Это произошло не во время представления: отец ребенка по знакомству отвел его в выходной сфотографироваться с дикими животными.

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