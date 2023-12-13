Медведев прокомментировал слухи о желании Вендела покинуть «Зенит»

Александр Медведев назвал слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, согласно которым полузащитник команды из Санкт-Петербурга Вендел попросил отпустить его во «Фламенго».
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