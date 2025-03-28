Отмывание денег и сомнительный бизнес — выяснилось, в чем замешаны Пугачева и Орбакате

Деятельность артисток вызвала множество слухов и подозрений. Кристина Орбакайте и Алла Пугачева СоцсетиПосле шумихи вокруг баснословных гонораров Кристины Орбакайте появились другие неожиданные сведения о доходах певицы, а заодно и ее матери Аллы Пугачевой.