Роналду в сборной, всё нормально. Не дождёшься его ухода в ближайшее время 😏 Курс на ЧМ-2026! 🏆 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Роналду в сборной, всё нормально. Не дождёшься его ухода в ближайшее время 😏 Курс на ЧМ-2026! 🏆 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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