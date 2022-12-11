В Узбекистане увеличили производство бензина АИ-80 и сжиженного газа

Ежесуточный объем выработки автомобильного бензина марки АИ-80 увеличил на 600, а сжиженного газа увеличил на 1 168 тон по сравнению с 2021 годом Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Узбекистане, сообщает 10 декабря пресс-служба завода.