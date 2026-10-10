Этот день в авиации. 10 октября

1898 - В США при испытаниях мотопланера с бипланной коробкой крыльев размахом 5,5 м и двухцилиндровым мотором мощностью 3-5 л.
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