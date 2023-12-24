Иван Охлобыстин рассказал, как «зажигал» в юности

Иван Охлобыстин сейчас - настоящий столп нашего шоу-бизнеса. Он актер, режиссер, писатель. При этом Иван Иванович занимает активную гражданскую и патриотическую позицию и часто с риском для жизни посещает Донбасс, помогает нашим бойцам, отвозит гуманитарные грузы мирным жителям.