Иван Охлобыстин рассказал, как «зажигал» в юности

Иван Охлобыстин сейчас - настоящий столп нашего шоу-бизнеса. Он актер, режиссер, писатель. При этом Иван Иванович занимает активную гражданскую и патриотическую позицию и часто с риском для жизни посещает Донбасс, помогает нашим бойцам, отвозит гуманитарные грузы мирным жителям.
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