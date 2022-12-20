Больше трети туляков попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

37% жителей Тульской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, сообщили в сервисе по поиску работы HH.
37% жителей Тульской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, сообщили в сервисе по поиску работы HH.
Свежие комментарии