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Больше трети туляков попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

Больше трети туляков попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

37% жителей Тульской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, сообщили в сервисе по поиску работы HH.

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