53 человека погибли и 71 пострадал при теракте у кладбища в Иране, где похоронен генерал Сулеймани

Два взрыва прогремели на церемонии в память военачальникаДва взрыва прогремели у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 53 человека и пострадал еще 71, сообщает агентство Fars.
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